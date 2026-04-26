Nella serie C dei playoff, gli Angels Santarcangelo affrontano la semifinale contro Osimo. La partita si svolge in trasferta e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre. Gli Angels cercano di ottenere un risultato positivo in questa fase decisiva della competizione. La sfida si preannuncia intensa, con le due formazioni pronte a darsi battaglia per avanzare alla finale.

È tempo di semifinali e gli Angels Santarcangelo vogliono subito provare a centrare il colpo in trasferta. Oggi, a Osimo (ore 18.30, arbitri Sisi e Bianconi), parte una serie che vede i marchigiani favoriti, ma con i clementini reduci da un convincente successo nei quarti con San Marino. Anche in quel caso, la squadra di coach Tassinari è partita senza il vantaggio del fattore campo, ma in gara1 è arrivata una vittoria fondamentale, bissata poi sul parquet amico del PalaSgr qualche giorno dopo. La Robur Osimo ha dominato il girone d’andata forte di un attacco parecchio brillante, poi nel ritorno ha attraversato qualche battuta a vuoto ma ha comunque terminato la regular season al primo posto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie C, playoff. Angels, lo scoglio Osimo in semifinale

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