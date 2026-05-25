Orsara saluta commossa l’amico Carlin Petrini | puntò sulla cittadina e la accolse nel circuito Slow Food

Notizia in breve

A Orsara, si è tenuta una cerimonia in ricordo di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food. La comunità ha ricordato l’impegno di Petrini nel valorizzare la cultura contadina locale e il legame con l’agricoltura, che aveva portato questa cittadina nel circuito internazionale di Slow Food. Petrini era stato accolto con affetto e considerato come a casa propria, grazie alla sua attenzione verso le tradizioni e le persone del territorio.