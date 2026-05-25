Orsara saluta commossa l’amico Carlin Petrini | puntò sulla cittadina e la accolse nel circuito Slow Food
A Orsara, si è tenuta una cerimonia in ricordo di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food. La comunità ha ricordato l’impegno di Petrini nel valorizzare la cultura contadina locale e il legame con l’agricoltura, che aveva portato questa cittadina nel circuito internazionale di Slow Food. Petrini era stato accolto con affetto e considerato come a casa propria, grazie alla sua attenzione verso le tradizioni e le persone del territorio.
“Carlo Petrini qui a Orsara si sentiva come a casa sua. Apprezzava moltissimo la nostra cultura contadina, questa terra generosa, fatta di cose e di persone autentiche, con un legame profondo con l’agricoltura. Con lui iniziammo un percorso che ci portò a diventare una delle Cittaslow della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Addio a Carlin Petrini, fondatore di Slow foodCarlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, è deceduto nel Cuneese all'età di 76 anni.
Morto Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre: aveva 76 anniGiovedì sera 21 maggio si è spento nella sua abitazione di Bra, nel Cuneese, un uomo di 76 anni noto per aver fondato l’associazione dedicata alla...
Si parla di: Orsara saluta commossa l’amico Carlin Petrini: puntò sulla cittadina e la accolse nel circuito Slow Food - FoggiaToday.
L'ultimo applauso a Carlin Petrini: la comunità di Slow Food si stringe intorno al suo fondatoreAmici, studenti e imprenditori uniti in una cerimonia laica. Don Ciotti: Non cercatelo nelle ceneri, ma nelle persone che ha saputo stimolare con la sua generosità ... rainews.it
Pollenzo si ferma per Carlin Petrini: sotto gli alberi l’addio laico al padre di Slow FoodDa Oscar Farinetti a don Luigi Ciotti, passando per Eddie Mukiibi e Lella Costa: nessun rito religioso ma una commemorazione collettiva immersa nel verde di ... torino.repubblica.it