Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, è deceduto nel Cuneese all'età di 76 anni. Aveva contribuito alla creazione delle Comunità Laudato Sì, ispirate all’enciclica di Papa Francesco. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Petrini aveva dedicato gran parte della sua vita alla promozione di pratiche alimentari sostenibili e alla tutela del patrimonio culturale legato al cibo. La notizia ha suscitato reazioni di diverse realtà del settore.

Si è spento nel Cuneese Carlo Petrini, aveva 76 anni. Fondatore di Slow Food e Terra Madre, è stato anche co-fondatore delle Comunità Laudato Sì ispirate all’enciclica di Papa Francesco. Servizio di Amelia Cartìa TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Addio a Carlin Petrini, fondatore di Slow food

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