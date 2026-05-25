Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 25 al 31 Maggio 2026

Tra il 25 e il 31 maggio 2026, si prevede una settimana caratterizzata da molte variazioni. I transiti planetari indicano momenti di tensione alternati a periodi di stabilità. Non sono state segnalate modifiche significative agli aspetti astrologici rispetto alle settimane precedenti. La settimana si presenta come un periodo di cambiamenti e di eventi con dinamiche contrastanti.

Transiti della settimana dal 25 al 31 Maggio 2026 La settimana tra il 25 e il 31 maggio 2026 si preannuncia intensa e ricca di contrasti. Il Sole e Mercurio nei Gemelli imprimono velocità ai pensieri e stimolano comunicazione e curiosità. Allo stesso tempo Venere in Cancro rende più sensibili e desiderosi di intimità, mentre Marte in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Maggio al 1 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 2 al 8 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 9 al 15 Giugno 2025. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Oroscopo settimanale Paolo Fox del 27 aprile al 3 maggio 2026

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