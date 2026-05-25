Dal 25 al 31 maggio, Paolo Fox ha pubblicato le sue previsioni settimanali su amore e lavoro, assegnando il massimo punteggio al Cancro. La classifica include altri segni, con variazioni nelle posizioni e negli aspetti favorevoli o sfavorevoli. Le previsioni si concentrano su dinamiche sentimentali e professionali, senza indicazioni di eventi specifici. La settimana si presenta con diversi segni in crescita e altri in fase di stabilizzazione.

I nativi Cancro si lasciano alle spalle le turbolenze amorose ritrovando armonia ed empatia, specialmente in vista di un weekend scoppiettante. Negli affari recuperano invece lucidità e pragmatismo, riuscendo a sbrogliare vecchi nodi e a volgere le situazioni a proprio favore. Ariete – In amore, nei prossimi giorni ti servirà parecchio sangue freddo. Misura bene le parole, in particolare tra martedì e mercoledì, quando vecchi nodi potrebbero venire al pettine. Se hai una storia stabile, cogli l'occasione per affrontare i discorsi lasciati in sospeso e ritrovare un'intesa sincera. Se sei single, l'atmosfera è decisamente stimolante: hai una gran voglia di fare nuovi incontri, ma non hai alcuna intenzione di accontentarti di avventure superficiali o scendere a compromessi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo e classifica settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 maggio su amore e lavoro: il Cancro conquista il massimo dei voti

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Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 all'8 marzo 2026: previsioni complete per tutti i 12 segni

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