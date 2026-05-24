Per i Gemelli single sono previsti giorni molto stimolanti e possibili colpi di fulmine, mentre chi è in coppia rimetterà l'amore al centro, ma dovrà pretendere la giusta reciprocità dal partner. Ariete – Se sei single, questo è il tuo momento per fermarti a riflettere. Gli incontri stimolanti e le scintille di pura attrazione non ti mancano di certo, ma non hai alcuna intenzione di accontentarti di una storia seria tanto per fare: sai esattamente cosa meriti e non scendi a compromessi. Se invece hai un partner, secondo l'oroscopo di Paolo Fox la parola d'ordine è prudenza, specialmente tra martedì e mercoledì. Sfrutta queste giornate per affrontare con calma i vecchi nodi irrisolti: molto meglio un chiarimento pacifico oggi che un’esplosione di tensioni domani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 maggio su amore, vita di coppia e single: Venere complice del Toro

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Oroscopo settimanale Paolo Fox del 27 aprile al 3 maggio 2026

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