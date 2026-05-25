Oroscopo della settimana 25 maggio – 31 maggio
L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio offre previsioni per ogni segno zodiacale, indicando tendenze e influenze planetarie. La settimana si concentra su aspetti come relazioni, lavoro e benessere, con alcune giornate considerate più favorevoli di altre. Sono segnalate possibili sfide e opportunità, senza entrare in dettagli specifici o interpretazioni personali. Le previsioni si basano sulle posizioni planetarie e non prevedono eventi certi.
Benvenuti, cari lettori, al vostro appuntamento settimanale con le stelle — ovvero con l’unica scusa socialmente accettabile per dare la colpa a qualcosa di lontano miliardi di anni luce dai vostri problemi quotidiani. Questa settimana il cielo è particolarmente animato: Sole, Mercurio e Urano in Gemelli (tre chiacchieroni nello stesso appartamento, che potrebbe andare storto?), Venere e Giove in Cancro a fare gli emotivi del gruppo, Marte in Toro che non si muove di un millimetro nemmeno se lo preghi, e Saturno in Ariete a fare il severo come sempre. Il gran finale? Una Luna Piena in Sagittario domenica 31 maggio alle 10:45 — praticamente l’universo che vi manda un messaggio vocale di sei minuti senza dire nulla di utile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Oroscopo della Settimana dal 25 al 31 maggio 2026
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