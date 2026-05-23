La settimana dal 25 al 31 maggio 2026 si apre con un cielo favorevole e si conclude con la Luna Blu in Sagittario, la seconda luna piena del mese. I primi giorni sono caratterizzati da energia positiva e ispirazione, mentre la domenica si verifica la Luna Blu, evento astronomico che si verifica due volte nello stesso mese. Questa fase lunare può influenzare gli umori e le attività di fine maggio.

L'oroscopo della prossima settimana, dal 25 al 31 maggio 2026, accompagna gli ultimi sette giorni del mese: si parte da un lunedì ispirato e si arriva, domenica, alla Luna Blu in Sagittario, la seconda luna piena di maggio. Una settimana che apre dolce, chiede un po' di fermezza nel mezzo e si allarga sul finale, mentre l'estate comincia a farsi sentire davvero. Firma: Artemide – Aggiornato il 23 maggio 2026 La settimana ha un andamento vario, di quelli che cambiano colore da un giorno all'altro. Lunedì 25 il Sole in Gemelli trova un sestile con Nettuno e regala un avvio leggero e creativo, buono per le idee che hanno bisogno di sognare un po' prima di prendere forma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana, 25-31 maggio 2026: maggio si chiude con la Luna Blu in Sagittario

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Oroscopo della settimana: 11-17 maggio 2026

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