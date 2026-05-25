Ormai certa la vittoria di Boschetti a Cervia

Con 27 sezioni scrutinate su 30 a Cervia esulta anche il centrosinistra di Mirko Boschetti che si attesta al 53,19%. Più distanti gli avversari Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn) al 27,61%, poi Paolo Savelli (Cambia con Noi) al 14,38% ed Enea Puntiroli (Cervia Più e Cervia Byzantina) al 4,81%. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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