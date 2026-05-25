Lotta all' ultimo voto a Cervia | Boschetti verso la vittoria al primo turno
A Cervia, su 30 sezioni, sono state scrutinate 22. Il candidato del centrosinistra, Mirko Boschetti, ha ottenuto il 52,80% delle preferenze, avvicinandosi alla vittoria al primo turno. Se i risultati rimarranno invariati, sarà eletto senza bisogno di un secondo turno. La sua posizione è significativa rispetto agli altri candidati in corsa. Le operazioni di scrutinio sono ancora in corso e i risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.
Avanza lo spoglio elettorale a Cervia dove sono 22 le sezioni scrutinate su 30. Il candidato sindaco del centrosinistra Mirko Boschetti è in vantaggio al 52,80%, ormai molto vicino all'elezione al primo turno l'ex assessore. Seguono gli sfidanti di centrodestra: Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn) al 28. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Boschetti vola verso la vittoria al primo turno a CerviaIl candidato sindaco del centrosinistra a Cervia ottiene il 55,06% dei voti con 12 sezioni su 30 scrutinate.
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