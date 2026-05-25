Lotta all' ultimo voto a Cervia | Boschetti verso la vittoria al primo turno

Notizia in breve

A Cervia, su 30 sezioni, sono state scrutinate 22. Il candidato del centrosinistra, Mirko Boschetti, ha ottenuto il 52,80% delle preferenze, avvicinandosi alla vittoria al primo turno. Se i risultati rimarranno invariati, sarà eletto senza bisogno di un secondo turno. La sua posizione è significativa rispetto agli altri candidati in corsa. Le operazioni di scrutinio sono ancora in corso e i risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.