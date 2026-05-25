Boschetti vola verso la vittoria al primo turno a Cervia

Notizia in breve

Il candidato sindaco del centrosinistra a Cervia ottiene il 55,06% dei voti con 12 sezioni su 30 scrutinate. La sua posizione rimane stabile rispetto agli altri candidati, che sono ancora in corsa per la vittoria al primo turno. La percentuale rappresenta più della metà delle preferenze espresse finora. I risultati ufficiali continuano ad essere aggiornati, e i dati sono ancora parziali.