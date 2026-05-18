Nella mattinata di ieri, presso Villa Spalletti a San Donnino di Liguria, si è svolto il matrimonio di un influencer e di un uomo d’affari. La cerimonia si è tenuta in una location elegante, con un pubblico composto principalmente da amici e familiari. Dopo la celebrazione, l’evento ha subito attirato l’attenzione sui social network, dove sono stati condivisi diversi scatti e commenti relativi alla giornata. La festa si è protratta con un ricevimento che ha visto la partecipazione di numerosi invitati.

A Reggio Emilia, nella cornice elegante di Villa Spalletti a San Donnino di Liguria, si è celebrato un matrimonio che nel giro di poche ore ha conquistato i social. Protagonista della giornata è Emanuele Ferrari, conosciuto online come “Emi”, creator classe 1997 diventato negli anni un volto molto seguito del web grazie ai suoi contenuti tra cucina, ricette della tradizione emiliana e una forte vena ironica che lo ha reso riconoscibile e apprezzato da un pubblico sempre più ampio. Il matrimonio è stato celebrato con Andrea Iori, interior designer, suo compagno. A rendere l’evento ancora più speciale ci ha pensato Orietta Berti, che ha preso parte alla cerimonia visibilmente emozionata e in un ruolo da officiante molto vicino a quello di una vera e propria “madrina” della giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nostro giorno più bello”: Orietta Berti celebra il matrimonio dell’influencer Emi con Andrea Iori

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