Durante il Festival di Cannes 2026, l'attrice e modella ha condiviso su Instagram un messaggio in cui si definisce “camaleonte”, accompagnandolo con una serie di scatti che mostrano un cambio di look netto. Anche questa volta, ha sperimentato un nuovo stile, lasciando spazio a interpretazioni diverse e aggiornando il suo look estivo con un approccio senza phon. La sua presenza sulla scena ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti, sottolineando il suo caratteristico modo di reinventarsi continuamente.

«C hiamatemi camaleonte». Se lo dice da sola su Instagram, e come darle torto? Cara Delevingne è sbarcata al Festival di Cannes 2026 e ha subito dettato la nuova linea estetica della stagione calda. Ed è subito trend anti phon, anche se forse – come l’anno scorso – si tratta una soluzione temporanea. Addio biondo, buongiorno dark side: Cara Delevingne a Cannes come non l’avevamo mai vista X Cara Delevingne entra nel club dei ricci. In piena rinascita è tempo di trasformismo, e non è solo un gioco da red carpet. Archiviate le schiariture biondo seta che l’hanno accompagnata per anni e i recenti lisci perfetti, l’attrice e modella porta sulla Croisette un taglio wild e corposo che promette di diventare tormentone dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Chiamatemi camaleonte», scrive lei su Instagram. Cara Delevingne rivoluziona (ancora una volta) il suo look e lancia il nuovo tormentone (phon free) estivo

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