Orgoglio Racing Bulls a Montréal ottimo settimo posto di Lawson Lindblad tradito dalla frizione
A Montréal, il pilota della Racing Bulls ha concluso al settimo posto. Lindblad ha avuto problemi alla frizione, che lo hanno rallentato durante la gara. La corsa si è svolta sul circuito Gilles Villeneuve, noto per le sue sfide tecniche. La squadra ha mostrato determinazione, affrontando le difficoltà meccaniche e rimanendo in gara fino alla fine.
Sotto il cielo cangiante di Montréal, il circuito Gilles Villeneuve ha messo a dura prova nervi e meccanica, costringendo la Racing Bulls di Faenza a una gara di pura resilienza. In un contesto dove ogni errore si paga caro, la scuderia romagnola ha confermato la sua crescita tecnica, portando a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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