Orgoglio Racing Bulls a Montréal ottimo settimo posto di Lawson Lindblad tradito dalla frizione

Notizia in breve

A Montréal, il pilota della Racing Bulls ha concluso al settimo posto. Lindblad ha avuto problemi alla frizione, che lo hanno rallentato durante la gara. La corsa si è svolta sul circuito Gilles Villeneuve, noto per le sue sfide tecniche. La squadra ha mostrato determinazione, affrontando le difficoltà meccaniche e rimanendo in gara fino alla fine.