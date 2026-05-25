Orgoglio Racing Bulls a Montréal ottimo settimo posto di Lawson Lindblad tradito dalla frizione

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montréal, il pilota della Racing Bulls ha concluso al settimo posto. Lindblad ha avuto problemi alla frizione, che lo hanno rallentato durante la gara. La corsa si è svolta sul circuito Gilles Villeneuve, noto per le sue sfide tecniche. La squadra ha mostrato determinazione, affrontando le difficoltà meccaniche e rimanendo in gara fino alla fine.

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Sotto il cielo cangiante di Montréal, il circuito Gilles Villeneuve ha messo a dura prova nervi e meccanica, costringendo la Racing Bulls di Faenza a una gara di pura resilienza. In un contesto dove ogni errore si paga caro, la scuderia romagnola ha confermato la sua crescita tecnica, portando a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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