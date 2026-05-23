La Racing Bulls è stata multata di 30.000 euro a causa di un guasto idraulico che ha coinvolto Liam Lawson in Formula 1. Il problema ha riguardato il sistema di sgancio della frizione, che non ha funzionato correttamente e ha impedito la rimozione del componente. Questo malfunzionamento ha causato un effetto domino, compromettendo la sicurezza e la gestione della vettura durante la gara. La sanzione è stata decisa in seguito alle verifiche sulle cause del problema tecnico.

? Domande chiave Perché il sistema di sgancio della frizione ha impedito la rimozione?. Come ha causato un effetto domino il guasto idraulico di Lawson?. Chi aveva già segnalato i rischi tecnici del design alla FIA?. Quali scelte tecniche dovrà prendere la scuderia per evitare nuove sanzioni?.? In Breve Sanzione di 20.000 euro sospesa per dodici mesi per la Racing Bulls.. Il delegato tecnico Jo Bauer aveva già segnalato criticità sul design CDS.. Guasto al giunto idraulico ha causato bandiera rossa al Circuit Gilles Villeneuve.. Commissari hanno dovuto aggiungere cinque minuti alla sessione di prova a Montreal.. La FIA ha inflitto una sanzione di 30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, Racing Bulls sanzionata: 30.000€ per il guasto di Liam Lawson

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dietro le quinte RACING BULLS F1: come nasce una MACCHINA DI FORMULA UNO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Simulazioni Racing Bulls: Alan Permane ottimista per la stagione 2026 di Liam Lawson.

Leggi anche: Daniel Ricciardo esprime gratitudine per la scelta dei Racing Bulls di sostituirlo con Liam Lawson.

F1 | Racing Bulls, aria nuova in Canada: arrivano altre novità e Fallows debutta come DTLa Racing Bulls arriva in Canada con maggior fiducia dopo un weekend complicato a Miami. A Montreal debutterà infatti la seconda tranche di aggiornamenti tecnici e, per la prima volta a bordo pista, c ... it.motorsport.com

Racing Bulls: la Minardi non c’è più ma la F1 ha ancora cuore romagnoloPassata vent'anni fa al colosso multinazionale Red Bull, quella che fu la storica casa automobilistica Minardi ha mantenuto le sue radici romagnole. La fabbrica principale è ancora lì a Faenza anche ... bologna.repubblica.it