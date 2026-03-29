Lawson brilla Lindblad sfortunato | Racing Bulls tra sorrisi e rimpianti a Suzuka

Il Gran Premio del Giappone, terza gara del campionato di Formula 1, si è concluso con risultati contrastanti per la squadra Racing Bulls. Lawson ha ottenuto la vittoria, mentre Lindblad ha terminato la corsa in una posizione sfavorevole. La gara si è svolta sulla pista di Suzuka, con i piloti che hanno affrontato condizioni di gara variabili e hanno concluso con un bilancio di soddisfazioni e rimpianti.

Il Gran premio del Giappone, terza prova del mondiale di F1, si chiude con un bilancio agrodolce per la Racing Bulls. Se da un lato la scuderia di Faenza festeggia il piazzamento a punti di Liam Lawson, dall'altro resta il rammarico per Arvid Lindblad, la cui gara è stata compromessa dagli episodi. Con i due punti arpionati, il team manfredo sale a quota 14 punti, occupando la settima posizione nel campionato Costruttori. Dopo un sabato difficile, la rimonta di Lawson conferma la crescita del neozelandese e l'ottimo lavoro dei meccanici nel box. “Sono molto contento - esclama Lawson -. Partendo da dove eravamo e con i dubbi nati dai problemi di sabato, la squadra ha fatto un ottimo lavoro nel ribilanciare la vettura, permettendoci di fare una gara solida. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lawson brilla, Lindblad sfortunato: Racing Bulls tra sorrisi e rimpianti a Suzuka Articoli correlati Leggi anche: Gp Cina, Racing Bulls a punti con Lawson: “Strategia del team perfetta” Leggi anche: Tra fotovoltaico e biometano: il nuovo impianto di Racing Bulls porta la sostenibilità nel motorsport Contenuti e approfondimenti su Racing Bulls Lindblad 10° all’esordio, ma FP2 tutte ai box: Problema al cambioEsordio più che convincente per il britannico della Racing Bulls nelle FP1, con Lawson 8° sempre nel round mattutino ... formulapassion.it Lindblad pronto all’esordio a Suzuka: È uno di quei circuiti in cui bisogna essere coraggiosiUn anno fa, in occasione del Gran Premio del Giappone, la line-up della Racing Bulls subì una modifica a campionato in corso e dopo sole due gare dall’inizio del mondiale: Liam Lawson, passato nel 202 ... formulapassion.it