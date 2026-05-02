Napoli pareggio a zero | Fabregas e Smolcic tra orgoglio e rabbia

Nel match di Napoli, nessuna rete e un pareggio a zero segnato. Durante la partita, la gestione degli spazi ha impedito all'attaccante di trovare occasioni per segnare. In campo, Fabregas ha mostrato reazioni di frustrazione, anche nello spogliatoio, mentre Smolcic ha trovato difficoltà a superare le difese avversarie. La partita si è conclusa senza reti, lasciando spazio a commenti sulle difficoltà offensive delle squadre.

? Cosa scoprirai Perché la gestione degli spazi ha bloccato l'attacco di Smolcic?. Come ha reagito Fabregas alla frustrazione dello spogliatoio?. Quali sono le conseguenze del pareggio sulla corsa verso gli obiettivi?. Cosa prevede il palinsesto Raiuno per chi cerca intrattenimento?.? In Breve Smolcic lamenta delusione per mancato vantaggio nonostante il controllo del gioco. Fabregas valuta il progresso tecnico dopo un anno e mezzo in Serie A. Buonvino presenta Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio alle 21:30. Il Club debutta su RaiPlay l'8 maggio con Canzoni sotto la pelle. Il pareggio per 0-0 tra Napoli e la squadra di Fabregas lascia un retrogusto amaro nel tecnico, nonostante il percorso positivo intrapreso dalla formazione dopo il rientro in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, pareggio a zero: Fabregas e Smolcic tra orgoglio e rabbia Notizie correlate Leggi anche: Como, parla Fabregas: «Diao torna tra i convocati. Baturina è out. Smolcic? Per me è da Champions League» Fabregas: «Diao torna in squadra, Baturina fuori. Smolcic? Ha il livello della Champions»La sfida in programma al Sinigaglia si presenta come una tappa cruciale per il Como, determinata a proseguire la propria ascesa dopo l’en plein di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; Quando l'Inter può vincere lo Scudetto: tutte le ipotesi e le combinazioni dopo il pareggio contro il Torino; Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Milan-Juve 0-0, un brutto pareggio nel giorno nero del calcio italiano. Como-Napoli, 0-0 risultato della partita di Serie A: tante emozioni, zero gol. Gli highlights.La diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Il Napoli pareggia e respinge l’assalto Champions del Como, ma si scuce lo Scudetto dal pettoIl pareggio a Como costringe il Napoli a consegnare il tricolore all'Inter, attesa contro il Parma domenica sera ... fanpage.it Pareggio a reti bianche Dopo Como-Napoli, anche Atalanta-Genoa finisce con il risultato di 0-0. Pareggio che permette alla formazione di Daniele De Rossi di ipotecare la salvezza, mentre a quella di Palladino di salutare una volta e per tutte la rincorsa (s - facebook.com facebook FOTO SHOW NM - Como-Napoli, focus alla conferenza post gara di #Conte x.com