Il sogno della Virtus Aversa finisce in semifinale | l' Abba Pineto vince la ' bella'

La Virtus Aversa ha concluso la propria stagione in semifinale dopo aver perso contro l’Abba Pineto nella partita decisiva. La sfida si è svolta in Abruzzo, dove i padroni di casa hanno ottenuto la vittoria in una gara che si è aperta con un primo set combattuto, terminato 39-37. La squadra aversana aveva vinto il precedente incontro di settimana scorsa al PalaJacazzi, ma in questa occasione non è riuscita a portare a casa il risultato.

Una storia bellissima, che si chiude in semifinale contro la prima della classe, l’Abba Pineto. La Virtus Aversa in terra abruzzese si gioca la ‘bella’ dopo il ko di una settimana fa e la vittoria al PalaJacazzi di domenica, lotta su ogni pallone nel primo set (chiuso 39-37) ma poi si arrende al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Virtus Aversa, il cuore non basta a Pineto: ora Gara 2 della semifinale play off al PalaJacazzi ABBA Pineto ad Aversa: l’obiettivo è il pass per la finale A2? Cosa sapere L'ABBA Pineto sfida la Virtus Aversa domani alle 18:00 al Palajacazzi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pallavolo, la Virtus Aversa in semifinale play off: il sogno della SuperLega; Semifinale, Gara 2 | Virtus Aversa - Abba Pineto Serie A2 Credem Banca; Virtus Aversa, il sogno si ferma a Pineto: applausi per una stagione da protagonisti; Volley: Abba Pineto vola in finale play-off per il sogno Superlega. Virtus Aversa, il sogno si ferma a Pineto: applausi per una stagione da protagonistiAversa (Caserta) - Il viaggio si interrompe a un passo dalla finale, ma lascia dietro di sé una traccia profonda. La Virtus Aversa saluta i play off in ... pupia.tv Pallavolo, la Virtus Aversa in semifinale play off: il sogno della SuperLegaAversa (Caserta) - La Virtus Aversa riscrive la storia. Raggiunge la semifinale dei play off promozione per accedere alla SuperLega, compie una delle imprese ... pupia.tv Virtus Aversa, il sogno si ferma a Pineto: applausi per una stagione da protagonisti - #Pupiatv - facebook.com facebook