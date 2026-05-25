Ore d' angoscia in tutto il paese | la donna scomparsa è stata ritrovata

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna scomparsa da casa alle 8 è stata ritrovata. La notizia ha causato ore di preoccupazione in tutto il paese di Lumezzane, con particolare attenzione nella frazione di Sant'Apollonio. Le ricerche si sono concentrate nelle zone circostanti, coinvolgendo le forze dell'ordine. Dopo diverse ore, la donna è stata rintracciata e ritrovata in buone condizioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono state ore infinite d'angoscia in tutto il paese di Lumezzane, e in particolare nella frazione di Sant'Apollonio, per la scomparsa di una donna uscita di casa alle 8.30 di domenica mattina: da quel momento, i familiari non avevano più avuto notizie. Hanno fatto denuncia qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Foggia, ragazza scomparsa viene ritrovata a Firenze: “E’ stata una fuga d’amore”Una ragazza scomparsa a Foggia il 2 marzo è stata individuata ieri a Firenze dalle forze dell’ordine.

Leggi anche: Ritrovata la donna scomparsa coi figli: "Stanno bene ma non vogliono essere rintracciati"

Temi più discussi: ? Ore d'angoscia in tutto il paese: la donna scomparsa è stata ritrovata - BresciaToday; Catturato a bordo della Flotilla: a Mantova sono ore di angoscia per Alessio; Ore di angoscia, poi la tragedia: auto nel dirupo, coppia trovata senza vita; La riminese sulla nave della Flotilla torna a casa: accolta dai parenti a Malpensa dopo ore di paura.

Baronissi e Monte Cervati, ore di angoscia e salvataggiImportanti operazioni di salvataggio nell’ultimo fine settimana in provincia di Salerno da parte di vigili del fuoco, carabinieri e soprattutto soccorso alpino. In un caso, quello ... ilmattino.it

L’angoscia dei parenti di Spinelli, detenuto in Venezuela: Liberazioni col contagocce, tante delusioni in queste oreCesena, 13 gennaio 2026 – Gli aerei partono per riportarli in Italia. Liberi dopo mesi, anni. Arrivano in Ambasciata increduli. E’ la fine di un incubo per gli italiani rilasciati dalle carceri del ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web