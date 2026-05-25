Ore d' angoscia in tutto il paese | la donna scomparsa è stata ritrovata

Una donna scomparsa da casa alle 8 è stata ritrovata. La notizia ha causato ore di preoccupazione in tutto il paese di Lumezzane, con particolare attenzione nella frazione di Sant'Apollonio. Le ricerche si sono concentrate nelle zone circostanti, coinvolgendo le forze dell'ordine. Dopo diverse ore, la donna è stata rintracciata e ritrovata in buone condizioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Sono state ore infinite d'angoscia in tutto il paese di Lumezzane, e in particolare nella frazione di Sant'Apollonio, per la scomparsa di una donna uscita di casa alle 8.30 di domenica mattina: da quel momento, i familiari non avevano più avuto notizie. Hanno fatto denuncia qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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DOPO ORE DI ANGOSCIA È ARRIVATA LA NOTIZIA CHE TUTTI ASPETTAVANO. Il 25enne scomparso è stato ritrovato lontano da casa grazie all’attenzione di chi si è fermato ad aiutarlo. Ora la famiglia ringrazia chi si è mobilitato #scomparso #Salerno #Mon x.com

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