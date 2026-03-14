Una ragazza scomparsa a Foggia il 2 marzo è stata individuata ieri a Firenze dalle forze dell’ordine. La giovane, che era stata cercata da diversi giorni, è stata trovata in una zona centrale della città toscana. La causa della sua scomparsa sarebbe da ricondurre a una fuga d’amore, secondo quanto riferito dagli investigatori. Nessuna altra informazione è stata divulgata in merito alle circostanze del ritrovamento.

La ragazza scomparsa a Foggia lo scorso 2 marzo è stata ritrovata ieri dalle forze dell’ordine, a cui ha dichiarato di essersi allontanata volontariamente con un ragazzo appena conosciuto Si è conclusa con unepilogo positivo la vicenda della scomparsa di Elena Rebeca, la giovane rumena di 21 anni di cui si erano perse le tracce lo scorso 2 marzo nel Foggiano.La ragazza è stata ritrovata a Firenze insieme a un connazionale con il quale si era allontanata volontariamente. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori si sarebbe trattato di una fuga d’amore. La giovane viveva da alcuni mesi in Puglia. Dopo essere arrivata nel territorio foggiano aveva preso in affitto un appartamento a Canosa di Puglia insieme a una connazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Foggia, ragazza scomparsa viene ritrovata a Firenze: “E’ stata una fuga d’amore”

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