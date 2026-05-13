Ritrovata la donna scomparsa coi figli | Stanno bene ma non vogliono essere rintracciati

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ritrovata la donna scomparsa con i figli, dopo settimane di ricerche. La procuratrice capo di Piacenza ha confermato che Sonia Bottacchiari e i figli sono stati individuati e stanno bene. Tuttavia, si è appreso che non desiderano essere rintracciati e non hanno fornito indicazioni sul motivo della loro assenza. Le indagini, coordinate dalla procura, sono in corso per chiarire la situazione.

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“Sonia Bottacchiari è stata rintracciata unitamente ai figli”. Lo annuncia la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, che coordina le indagini sulla famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile e di cui, successivamente, si erano perse le tracce in Friuli. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, - si legge nella nota della procura - in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile". Secondo quanto riferito dalla procuratrice capo Pradella, “l'allontanamento dei ragazzi è allo stato consenziente”.🔗 Leggi su Iltempo.it

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