Ordona sceglie la continuità | Adalgisa La Torre è di nuovo sindaca

Adalgisa La Torre è stata riconfermata sindaca di Ordona con il 54,90% dei voti, pari a 919 preferenze. La candidata del gruppo “Insieme per Ordona” ha ottenuto un vantaggio di 164 voti rispetto alla lista concorrente “Ordona Moderna”. La tornata elettorale si è conclusa con questa vittoria, confermando la continuità amministrativa.

Adalgisa La Torre si conferma sindaca di Ordona con il 54,90%, pari a 919 voti. La sua ‘Insieme per Ordona’ stacca ‘Ordona Moderna’ di 164 preferenze. Niente da fare per Serafina Stella, che si ferma al 45,10% (755 voti).La forbice si allarga ulteriormente rispetto al 2020 per una quarantina di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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