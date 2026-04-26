La sindaca di Genova ha annunciato di voler candidarsi come sindaca, rifiutando di fare una scelta tra i due principali candidati alla segreteria del centrosinistra. La sua posizione è stata comunicata durante un’intervista televisiva, mentre il dibattito tra le diverse fazioni del partito sulla leadership continua a proseguire senza un accordo evidente. La questione della candidatura rimane aperta e ancora tutta da definire.

Quando l’accordo sulla leadership del centrosinistra appare ancora lontano, la sindaca di Genova Silvia Salis interviene nel dibattito con un’intervista televisiva a tutto campo. Nello studio di Che Tempo Che Fa viene ricevuta da un lungo applauso. «Accolta da un’ovazione, mai nessuno», il benvenuto di Fabio Fazio. Dopo il passo in avanti - in cui si era detta disponibile nel caso in cui fosse stata chiamata per la leadership del centrosinistra - ribadisce: "faccio la sindaca di Genova». Evidenzia la centralità del "campo progressista», pone l’accento sul tema del lavoro, e torna sulla sua contrarietà alle primarie: «non voglio vedere una gara» fra i leader perché per vincere occorre essere concentrati «sull'obiettivo», mentre a sinistra c'è il rischio - sempre dietro l’angolo - della frammentazione e quindi "dell’irrilevanza».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - No di Salis alle primarie: "Faccio la sindaca". E non sceglie fra Schlein e Conte

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