A Ordona il prossimo sindaco sarà sempre donna | si replica il duello tra La Torre e Stella

A Ordona si avvicina il voto per le prossime amministrative, con un duello tra due donne che si ripete rispetto al 2020. La sindaca uscente è l’avvocato Adalgisa La Torre, mentre l’altra candidata è stata alla guida del paese nei cinque anni precedenti. La sfida tra le due si ripropone con le stesse contendenti, anche se in ruoli invertiti. La campagna elettorale si svolge in un clima di continuità, senza variazioni significative rispetto alle tornate precedenti.

La griglia di partenza è la stessa del 2020, questa volta a parti invertite: la sindaca uscente è l’avvocato Adalgisa La Torre, ma Serafina Stella ha guidato Ordona nei cinque anni precedenti al suo mandato. Allora, a dividerle è stato uno scarto di 125 voti. Con gli stessi simboli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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