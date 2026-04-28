Detenuto malato al 41bis del carcere di Rebibbia chiede il suicidio assistito | Dolori atroci non mi curano
Un detenuto nel regime di 41bis nel carcere di Rebibbia ha scritto lettere in cui chiede il suicidio assistito, denunciando dolori atroci e la mancanza di cure adeguate per problemi di salute cronici. La richiesta si inserisce nel contesto delle condizioni di salute di un individuo che si trova in regime di massima sicurezza. Le lettere sono state consegnate alle autorità competenti per valutare la situazione.
In alcune lettere un detenuto al 41bis del carcere di Rebibbia ha espresso la volontà di morire a causa di dolori cronici non curati. La ONG bon't worry iNGO ha denunciato a Fanpage.it "cure inadeguate" e il mancato trasferimento sanitario.🔗 Leggi su Fanpage.it
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