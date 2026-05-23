Nella Sprint Race del GP del Canada 2026, sul circuito di Montreal, George Russell ha concluso in prima posizione, seguito da Lando Norris e Antonelli. La Ferrari ha avuto una prestazione più sottotono rispetto ad altri team, senza inserirsi tra i primi tre. La gara ha visto Russell primeggiare davanti a Norris, con Antonelli in terza posizione. La competizione si è svolta in un contesto di alte velocità e sorpassi, senza ulteriori dettagli su incidenti o penalità.

Oggi è andata in scena la Sprint Race del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sui 100 chilometri della gara veloce, più tardi andranno in scena le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara di domani. George Russell ha vinto la Sprint Race del GP del Canada, che si è rivelata estremamente appassionante e avvincente proprio per merito dei due piloti Mercedes. Il britannico è scattato dalla pole position ed è riuscito a mantenere la prima posizione davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, il quale scalpitava negli scarichi e sembrava nettamente più veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Canada 2026: Russell precede Norris e Antonelli, Ferrari in ombra

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