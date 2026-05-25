Ordina da bere e porta via il salvadanaio delle mance | furto in pasticceria a Bari

Un uomo è entrato in una pasticceria a Bari, ha ordinato da bere e si è allontanato senza pagare. Approfittando della distrazione della dipendente, ha afferrato il salvadanaio delle mance e si è dato alla fuga. La scena si è svolta in pochi secondi, senza che nessuno riuscisse a bloccarlo. La polizia sta indagando per identificare l'autore del furto.

Entra nel locale chiedendo da bere, poi, approfittando della distrazione della banconista, scappa via con il salvadanaio delle mance. E' accaduto sabato scorso, 23 maggio, in una pasticceria di Bari.Il furto ripreso dalle telecamereL'episodio è stato immortalato dalle telecamere di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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