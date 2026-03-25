Ruba il barattolo delle mance in un locale e viene rintracciato e denunciato

Una persona è stata individuata e denunciata dopo aver sottratto un barattolo delle mance all’interno di un locale. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e ha identificato il soggetto coinvolto. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove le forze dell’ordine continuano a operare per contrastare i reati.

Prosegue l'offensiva della Questura nelle zone più a rischio del capoluogo. Segnalate anche tre persone trovate in possesso di 14 grammi di cocaina Non si ferma l'attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia di Stato nel capoluogo ciociaro. Nelle ultime ore, gli agenti hanno intensificato i controlli mirati nelle aree della città considerate maggiormente a rischio per la recrudescenza di episodi di microcriminalità e degrado urbano. Il risultato più singolare dell'operazione, condotta dagli uomini della Squadra Volante, riguarda la risoluzione di un furto ai danni di un esercizio commerciale del posto. I poliziotti hanno deferito all'Autorità Giudiziaria un uomo, residente a Frosinone, nei cui confronti è stato ricostruito un solido quadro indiziario. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ruba il barattolo delle mance in un locale e viene rintracciato e denunciato Articoli correlati Ladro fugge con il barattolo delle mance: barista lo insegue e viene presa a pugniBologna, 16 febbraio 2026 – Ha visto un uomo arraffare il contenitore delle mance dal bancone del bar, con dentro le monete per alcune decine di euro. Leggi anche: Porta del bar presa a mazzate: "La seconda volta in un anno. Rubato il barattolo delle mance"