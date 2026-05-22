Il Prefetto vieta la trasferta a Cremona? E il Como porta i tifosi al pub e paga pure da bere

Il Comune di Cremona ha vietato ai tifosi del Como di partecipare alla trasferta per la partita finale del campionato. In risposta a questa decisione, la società ha deciso di organizzare un ritrovo in un pub locale, dove i supporter potranno seguire la partita. La società ha anche deciso di coprire le spese per le consumazioni dei tifosi presenti. Questa scelta ha attirato l’attenzione per la sua originalità e per il modo in cui viene gestita la situazione.

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Se non puoi portare i tifosi allo stadio, porta lo stadio al pub ( e pagagli pure il conto ). È questa, in sintesi estrema e meravigliosa, la risposta del Como 1907 al divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Cremona per l’ultima, decisiva giornata di campionato. La situazione è nota: domenica sera allo “Zini” va in scena una sfida da dentro o fuori. La Cremonese si gioca la salvezza, il Como si gioca nientemeno che l’accesso alla Champions League (con l’Europa League già in tasca). Un evento storico. Peccato che il Prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, abbia deciso di rovinare la festa, vietando la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia lariana per “motivi di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Prefetto vieta la trasferta a Cremona? E il Como porta i tifosi al pub (e paga pure da bere) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basket: UnaHotels-Napoli, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi napoletaniReggio Emilia, 27 aprile 2026 – Il Prefetto di Reggio, Salvatore Angieri ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia... Trasferta a Cremona vietata: i tifosi del Como ricorrono al TarPer la Cremonese, che si gioca la permanenza in A nell'ultima partita di campionato, seppure tutto dipenderà dal Lecce, che attende in casa il Genoa,... Napoli-Udinese, porte chiuse al settore ospiti: il Prefetto vieta la trasferta ai friulaniIl sipario sulla stagione del Maradona si alza in un clima di massima allerta. La sfida di domenica alle 18:00 tra Napoli e Udinese si disputerà senza la presenza dei sostenitori friulani. Un provvedi ... gonfialarete.com Napoli-Udinese, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi del club friulanoI sostenitori dell’Udinese residenti in Friuli Venezia Giulia non potranno assistere dal vivo alla partita contro il Napoli, in programma domenica 24 maggio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Marad ... msn.com Grande partecipazione a Firenze per la presentazione di Liberi sotto la grazia. Sono intervenuti Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, padre Giuseppe Pagano, priore della Basilica di Santo Spirito, e Ugo De Vita, autore e attore. Un incont x.com