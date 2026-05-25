’Orbi et Orbi’ spopola Lo sguardo senza veli di Luca e di Krenare Influencer non vedenti

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Krenare Zylfalari, 30 anni, e suo marito Luca Barani, 29, sono influencer non vedenti che hanno conquistato i social con il loro sguardo senza veli. La coppia utilizza le piattaforme per condividere la loro esperienza di vita, trasmettendo leggerezza e positività. La loro presenza online si distingue per l’approccio autentico e diretto, senza filtri. La loro storia ha attirato l’attenzione di molti utenti, diventando un esempio di come si possa comunicare oltre le barriere sensoriali.

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La leggerezza non è superficialità, ma è planare sulle cose dall’alto senza avere macigni sul cuore. Lo sanno bene Krenare Zylfalari, 30 anni, e suo marito Luca Barani, ventinove, che della leggerezza hanno fatto le loro ali per spiccare il volo verso il mondo dei social e conquistarli tutti. Più di 85mila follower su Instagram e altri 93mila su TikTok: ci sta comodamente tutta la popolazione del loro comune di residenza nel bacino di utenza – in gergo social, ‘nella community’ – di questa coppia spezzina, unita nel lavoro ma soprattutto nella vita. Spezzino d’origine lui e d’adozione lei (che con la sua famiglia è venuta in Italia dal Kosovo nel 2008), Luca e Krenare aka ‘ Orbi et Orbi ’ sono sposati dal giugno 2024 e sono la prima coppia di influencer non vedenti d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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