La sfida di Krenare e Luca Noi influencer non vedenti La nostra vita è un social

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due influencer non vedenti hanno condiviso una foto su Instagram in cui sono abbracciati con il mare sullo sfondo. La foto, pubblicata il 25 maggio 2026, mostra i due in un’immagine che li ritrae insieme. La coppia ha commentato che la loro vita si svolge sui social, nonostante le difficoltà legate alla cecità. La foto è stata scattata in una località costiera e condivisa sulla piattaforma di social media.

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La Spezia, 25 maggio 2026 – La foto, nella cornice tonda di Instagram, è perfetta. È quella di due innamorati, stretti in un abbraccio, sullo sfondo il mare cristallino della loro città. E poi ci sono i numeri, giganteschi, e l’ambita spunta blu che come per ogni personaggio pubblico che si rispetti, garantisce agli utenti dei social l’autenticità del profilo che stanno visitando. Ma è il nome quello che fa la differenza. Con più di 85mila follower su Instagram, altri 93mila seguaci su TikTok, e con uno pseudonimo che rispecchia tutta la loro saggia autoironia, gli spezzini Krenare Zylfalari (30 anni) e suo marito Luca Barani (29) – in arte Orbi et Orbi – sono la prima coppia di influencer non vedenti d’Italia e, forse, della storia dei social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La sfida di Krenare e Luca. “Noi, influencer non vedenti. La nostra vita è un social”
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