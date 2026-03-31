Il Tottenham ha annunciato l'ingaggio di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore, con un accordo a lungo termine. L'ufficialità è arrivata poco dopo l'esperienza del tecnico italiano con il Marsiglia. La prima partita con De Zerbi alla guida sarà il 12 aprile, durante la sfida contro il Sunderland.

Accordo a lungo termine col tecnico italiano, reduce dall'esperienza al Marsiglia LONDRA (INGHILTERRA) - Alla fine il Tottenham lo ha convinto: il 12 aprile in occasione della gara col Sunderland ci sarà Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs. Ufficiale l'ingaggio del 46enne tecnico bresciano, che prende il posto di Tudor che a sua volta aveva sostituito l'esonerato Thomas Frank lo scorso 14 febbraio. La società londinese parla di accordo "a lungo termine", senza specificare la durata, ma i media inglesi riferiscono che De Zerbi avrebbe firmato un accordo di 5 anni, senza clausola d'uscita in caso di mancata salvezza: il Tottenham, a sette giornate dalla fine, è infatti quart'ultimo, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ufficiale, De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham

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