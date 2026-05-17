Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea adesso è ufficiale! Il comunicato

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Xabi Alonso come nuovo allenatore, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto di quattro anni con il club londinese. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale dei Blues, che ha fornito anche dettagli sul contratto siglato tra le parti. Alonso succede a precedenti allenatori e si prepara a guidare la squadra nella prossima stagione.

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Xabi Alonso would be INSANE to manage Chelsea | On The Continent

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