OPV per il centenario di Morton Feldman con il soprano Livia Rado e il musicologo Veniero Rizzardi

Notizia in breve

Martedì 26 maggio 2026 alle 20.45 si terrà presso la Sala dei Giganti il secondo appuntamento della sesta edizione di Veneto Contemporanea, rassegna dedicata alla musica contemporanea e al Novecento. L’evento celebrerà il centenario di Morton Feldman attraverso un’opera per orchestra, con la partecipazione del soprano Livia Rado e del musicologo Veniero Rizzardi. La serata è organizzata dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto.