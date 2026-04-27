60° Stagione OPV con il soprano Antoinette Dennefeld e il Palazzetto Bru Zane di Venezia
La 60ª stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto si avvicina alla conclusione con un concerto dedicato alle figure femminili che hanno segnato la musica e alla compositrice francese Louise Farrenc. L’evento si svolgerà presso il Palazzetto Bru Zane di Venezia e vedrà la partecipazione del soprano Antoinette Dennefeld. La rassegna propone un programma che celebra il ruolo delle donne nel panorama musicale.
La 60ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e dl Veneto si prepara al gran finale con un tributo musicale alle grandi figure femminili della storia e alla compositrice francese Louise Farrenc. Giovedì 30aprile 2026 alle ore 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova, OPV eseguirà infatti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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