60° Stagione OPV con il soprano Antoinette Dennefeld e il Palazzetto Bru Zane di Venezia

La 60ª stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto si avvicina alla conclusione con un concerto dedicato alle figure femminili che hanno segnato la musica e alla compositrice francese Louise Farrenc. L’evento si svolgerà presso il Palazzetto Bru Zane di Venezia e vedrà la partecipazione del soprano Antoinette Dennefeld. La rassegna propone un programma che celebra il ruolo delle donne nel panorama musicale.