Giovedì 2 aprile 2026 alle ore 20.45, al Teatro Verdi di Padova, si terrà il concerto inaugurale della 60ª Stagione concertistica OPV. La serata vedrà il debutto della pianista Arsenii Moon e del direttore Daniel Smith. L’evento si svolge all’interno di un cartellone che presenta un programma incentrato su sonorità esotiche e composizioni classiche.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Giovedì 2 aprile 2026 alle ore 20.45 al Teatro Verdi di Padova, la 60ª Stagione concertistica OPV si colorerà di armonie e melodie esotiche. Tradizioni musicali che raccontano di Paesi anche molto lontani, che consentiranno agli ascoltatori di vivere un entusiasmate viaggio fuori dal tempo. Durante la serata sarà infatti possibile ascoltare il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 op. 103 di Camille Saint-Saëns, denominato “L’egiziano”, la prima esecuzione italiana del Poema sinfonico Miške del compositore lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, e Porgy & Bess Suite (Catfish Row) di George Gershwin, tra i musicisti statunitensi più conosciuti e amati di sempre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - La pianista Arsenii Moon e il direttore Daniel Smith debuttano con OPV al Verdi di Padova

Articoli correlati

Leggi anche: Il pianista Arsenii Moon a teatro con un recital tra Chopin e Scriabin

Leggi anche: 'Ferrara Musica', in programma lo spettacolo del pianista Arsenii Moon

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arsenii Moon

Discussioni sull' argomento Un pianoforte in esilio: all’Alighieri c’è Bahrami; Tre appuntamenti d’autore all’Auditorium RAI Arturo Toscanini nel mese di aprile.

Palermo, Politeama Garibaldi concerto della pianista Arsenii Moon per Agli Amici della MusicaDalla vittoria del Premio Busoni nel 2024, negli ultimi due anni, il pianista russo classe 1999 ha tenuto concerti in tutto il mondo e Palermo eseguirà grandi pagine del repertorio come Quadri di ... lavocedellisola.it

Arsenii Moon all’AlighieriLa stagione ’Ravenna Musica 2025’ dell’associazione musicale Angelo Mariani si apre con una delle migliori orchestre italiane, nel segno di un talento del pianoforte di caratura internazionale. Il ... ilrestodelcarlino.it