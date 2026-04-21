Operaio di 66 anni al lavoro si ferisce una mano a Ferentino | trasportato in ospedale

Un operaio di 66 anni si è ferito una mano mentre lavorava in una fabbrica di mobili a Ferentino. L'incidente è avvenuto durante le ore di lavoro, e l'uomo è stato subito accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del ferito o sulle cause dell’incidente. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire l’accaduto.

L'incidente è avvenuto all'interno di una fabbrica di mobili: l'uomo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Grave infortunio sul lavoro alla cartiera di Toscolano Maderno: operaio di 50 anni si ferisce al tornioToscolano Maderno, (Brescia) 20 febbraio 2026 – Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di venerdì 20 febbraio 2026 alla cartiera di Toscolano... Incidente sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio: trasportato d’urgenza in ospedaleIl fatto è avvenuto a Licata durante attività edilizie con la presenza di più imprese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Colpito da palo caduto per il vento, operaio di 38 anni muore sul colpo nel cimitero a Taranto; Cade da un’impalcatura nel cantiere del depuratore di Vicenza, muore operaio di 67 anni; Morte sul lavoro a Taranto, sette indagati per l’incidente costato la vita a Domenico Di Ponzio; I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsia. Operaio di 66 anni al lavoro si ferisce una mano a Ferentino: trasportato in ospedaleL'incidente è avvenuto all'interno di una fabbrica di mobili: l'uomo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso ... fanpage.it Chi era Octay Stroici, l’operaio romeno di 66 anni morto sotto i detriti della Torre dei Conti a RomaAnche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha omaggiato Octay Stroici, romeno di Suceava, l'operaio di 66 anni deceduto dopo il crollo nella Torre dei ... ilfattoquotidiano.it Incidente a Corvara, nel Pescarese. Il 43enne, dipendente di una ditta impegnata nei lavori di rifacimento del tetto di un'abitazione, per cause in corso di accertamento è caduto da un'altezza di circa cinque metri #ilcentro #incidente #lavoro #operaio #ferito #si facebook Operaio di 65 anni cade in cantiere, ricoverato in ospedale x.com