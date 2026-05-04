Si ferisce ad una mano con una sega circolare | operaio ricoverato

Un operaio è stato ricoverato dopo essersi ferito a una mano con una sega circolare durante l’orario di lavoro. L’incidente si è verificato oggi intorno alle 15 presso la ditta Makro situata in via Primo Maggio a Bastia di Rovolon. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe una disattenzione dell’operaio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Ci sarebbe una banale disattenzione all'origine di un infortunio sul lavoro avvenuto oggi 4 maggio attorno alle 15 alla ditta Makro di via Primo Maggio a Bastia di Rovolon. Dai primi riscontri raccolti un operaio di 30 anni residente a Selvazzano mentre stava utilizzando un macchinario dotato di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Infortunio nella falegnameria, 60enne si ferisce alla mano con la sega circolareSi mozza tre dita con la sega circolare, sessantenne vittima di un infortunio in una falegnameria ad Ancarano di Rivergaro. Operaio di 66 anni al lavoro si ferisce una mano a Ferentino: trasportato in ospedaleL'incidente è avvenuto all'interno di una fabbrica di mobili: l'uomo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Infortunio nella falegnameria, 60enne si ferisce alla mano con la sega circolare; Collinaia, si ferisce a una gamba mentre usa il decespugliatore: 47enne in ospedale; In azienda a San Giorgio Bigarello un 40enne taglia del legname e si ferisce alla mano; La pittrice Michaelina Wautier regina di Fiandra. Si taglia le dita con la sega circolare, soccorso un uomoGrave infortunio nel pomeriggio del 30 aprile in provincia di Piacenza. E' accaduto ad Ancarano di Rivergaro, dove un uomo si è ferito ad una mano mentre ... piacenzasera.it Paura al porto, pescatore si ferisce a una manoIl 43enne ha riportato una parziale amputazione di un dito Infortunio nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 20 aprile) nella zona delle Mandracchio al porto di Ancona dove un pescatore di 43 anni di or ... youtvrs.it Nel buio delle cronache e davanti al male che ferisce, resta la preghiera come fragile rifugio: «Beato chi in Lui si rifugia». - facebook.com facebook Le occupano casa, ferisce l’abusivo e va in carcere. Ma l’immobile resta occupato x.com