Opera gratis sotto casa e per tutti | torna OperaCamion a Roma

A Roma torna OperaCamion, il progetto che porta gratuitamente musica e spettacolo nei quartieri della città. L’iniziativa, che esce dai teatri, distribuisce opere liriche e grandi titoli del repertorio direttamente sotto casa, offrendo un’esperienza culturale accessibile a tutti. L’evento si svolge in diverse zone della città, con spettacoli in spazi aperti e senza bisogno di prenotazione. La rassegna mira a rendere l’opera più vicina alla comunità locale.

L’opera lirica esce dai teatri e arriva sotto casa: a Roma torna OperaCamion, il progetto che porta musica, spettacolo e grandi titoli del repertorio direttamente nei quartieri. Questa volta sarà Il Barbiere di Siviglia di Rossini a viaggiare su un camion-palcoscenico, con dieci tappe tra la Capitale e la provincia, pensate per un pubblico ampio, curioso e trasversale. LEGGI ANCHE: Carlos Garaicoa: «Le città oggi sono luoghi fragili» Il Barbiere di Siviglia viaggia nei quartieri di Roma: nella Capitale torna OperaCamion. Dal 31 maggio al 17 giugno 2026 torna OperaCamion, il progetto itinerante del Teatro dell’Opera di Roma che trasforma un TIR in un vero teatro mobile. 🔗 Leggi su Funweek.it

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