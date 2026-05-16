Tutti gli sport che hai sempre sognato gratis sotto casa via a Città Parthenope Sport in tour

Da napolitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Rotonda Diaz è partito un evento sportivo che coinvolge diverse discipline, tutte gratuite e accessibili a chiunque voglia provarle. Il villaggio, chiamato Città Parthenope Sport, si sposta per toccare tutte le dieci zone della città, offrendo attività come calisthenics, street lifting, padel, fitness, arti marziali, allenamenti funzionali e olistici, boxe, mini calcio e corsi su prevenzione e posture. L'iniziativa mira a promuovere l’attività fisica tra i cittadini e a offrire occasioni di svago e benessere.

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Calisthenics e street lifting, padel, fitness, arti marziali e allenamenti functional e olistici, e ancora boxe, mini calcio e tutto quello che devi sapere su allenamenti, prevenzione e posture: è uno straordinario villaggio sportivo quello partito da Rotonda Diaz per toccare tutte le 10. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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