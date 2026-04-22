L’Edipo ha finalmente ripreso il suo posto. Dopo cinque mesi trascorsi sotto i riflettori di Milano, la grande tela simbolo di Trezzo, capolavoro di Giuseppe Bossi, è tornata tra le mura della biblioteca. Non è stato un semplice trasloco, "ma il rientro trionfale di un protagonista", spiega l’Amministrazione. Dal 10 novembre scorso, l’opera era stata infatti l’ospite d’onore delle Gallerie d’Italia per la prestigiosa mostra "Eterno e visione. Roma e Milano capitali d’Italia". La trasferta milanese non ha portato solo applausi, ma anche una vera e propria cura di bellezza. Il prestito è stato l’occasione perfetta per affidare il dipinto alle mani esperte di restauratori di altissimo livello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Edipo torna a casa. "Un’emozione rivedere l’opera appesa alle pareti"

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