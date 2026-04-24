Sunderland-Nottingham Forest | squadre confermate e formazioni complete all’inizio di Igor Jesus canale TV live streaming online

Alle 21:14 di questa sera, Sunderland e Nottingham Forest hanno annunciato le formazioni ufficiali per il match di Premier League in programma allo Stadium of Light. Entrambe le squadre hanno confermato i giocatori che scenderanno in campo, con la composizione completa degli 11 titolari. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale TV dedicato e disponibile anche in streaming online.

2026-04-24 21:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Sunderland e Nottingham Forest hanno nominato i loro XI titolari per lo scontro di Premier League di stasera allo Stadium of Light. La partita è di grande importanza per il Forest, in particolare, con gli uomini di Vitor Pereira che iniziano il fine settimana a soli cinque punti di vantaggio dagli ultimi tre. E con il Tottenham al 18° posto che domani affronterà i Wolves già retrocessi, il Forest non può permettersi errori stasera. Si scontreranno con una squadra del Sunderland che ha avuto la sfortuna di perdere 4-3 all’Aston Villa domenica scorsa dopo che uno scambio nel finale li ha visti reagire da 3-1 in meno.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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