Crystal Palace-Fiorentina live | squadre confermate formazioni complete dei quarti di finale della Conference League canale TV streaming online

Le formazioni di Crystal Palace e Fiorentina sono state ufficialmente annunciate in vista dell'incontro di andata dei quarti di finale della Conference League, che si svolgerà giovedì a Selhurst Park. Entrambe le squadre hanno confermato i giocatori che scenderanno in campo, con le formazioni complete e definitive. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale televisivo e disponibile anche in streaming online.

2026-04-09 20:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Crystal Palace e Fiorentina hanno confermato le loro squadre titolari per l’andata dei quarti di finale della Conference League a Selhurst Park giovedì. Il gol vincente ai supplementari di Ismaila Sarr nell’ambito di una doppietta di stasera ha regalato al Palace la vittoria a Larnaca negli ottavi. La Fiorentina è arrivata in rimonta e ha segnato la vittoria nei minuti di recupero del secondo tempo in entrambe le gare della sfida contro il Rakow Czestochowa, vincendo 2-1 in casa e fuori e organizzando un doppio incontro con gli Eagles per il diritto di affrontare Shakhtar o Alkmaar in semifinale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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