Open Day in carcere per l’Università di Parma

Notizia in breve

Oggi, lunedì 25 maggio, si è svolto un Open Day in un carcere organizzato dall’Università di Parma. L’evento ha coinvolto persone detenute, alle quali sono state presentate le opportunità di studio offerte dall’ateneo. Sono stati illustrati i vari corsi disponibili e le modalità di accesso ai programmi universitari, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle possibilità di formazione durante la detenzione.