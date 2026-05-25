Open Day in carcere per l’Università di Parma

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, lunedì 25 maggio, si è svolto un Open Day in un carcere organizzato dall’Università di Parma. L’evento ha coinvolto persone detenute, alle quali sono state presentate le opportunità di studio offerte dall’ateneo. Sono stati illustrati i vari corsi disponibili e le modalità di accesso ai programmi universitari, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle possibilità di formazione durante la detenzione.

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Oggi, lunedì 25 maggi, un Open Day dell'Università di Parma dedicato alle persone detenute.L’obiettivo della giornata è quello di informare le persone detenute sulla possibilità di studiare all’Università di Parma, scegliendo all’interno delle tante offerte di corsi e grazie al supporto che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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