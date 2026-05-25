Open Day in carcere per l’Università di Parma
Oggi, lunedì 25 maggio, si è svolto un Open Day in un carcere organizzato dall’Università di Parma. L’evento ha coinvolto persone detenute, alle quali sono state presentate le opportunità di studio offerte dall’ateneo. Sono stati illustrati i vari corsi disponibili e le modalità di accesso ai programmi universitari, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle possibilità di formazione durante la detenzione.
Oggi, lunedì 25 maggi, un Open Day dell'Università di Parma dedicato alle persone detenute.L’obiettivo della giornata è quello di informare le persone detenute sulla possibilità di studiare all’Università di Parma, scegliendo all’interno delle tante offerte di corsi e grazie al supporto che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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