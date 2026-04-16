Aperto l’Open Day dell’Università di Parma | in Sede centrale fino a sabato 18

Questa mattina è stato inaugurato l’Open Day dell’Università di Parma, un evento che si svolge fino a sabato nella sede centrale dell’ateneo. Durante questa manifestazione, vengono allestiti stand e vengono effettuate presentazioni dei diversi corsi di laurea disponibili. L’iniziativa permette agli studenti interessati di raccogliere informazioni dettagliate sull’offerta formativa e di conoscere meglio l’ambiente universitario. L’appuntamento si svolge nel rispetto delle modalità organizzative previste.

Taglio del nastro questa mattina per “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma, che fino a sabato nella Sede centrale dell’Ateneo propone stand, presentazioni di corsi e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dal 16 al 18 aprile “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” Università Cattolica, sabato 11 aprile l’open day a PiacenzaSabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati ai corsi di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sito Istituzionale | CIE, open day 11 e 12 aprile; Dal 16 al 18 aprile Studiare a Parma. L’Università in Open Day; Sabato 11 aprile torna l’open day vaccinazioni; Carta d'identità a Roma: open day sabato 11 e domenica 12 aprile. Unite, successo per l'Open Day con oltre 800 studentiNo Tax Area a 26.000 euro. Un Ateneo sempre più aperto al mondo e attento ai servizi e al diritto allo studio TERAMO - Si è concluso con successo l’Open Day dell’Università degli Studi di Teramo, che ... ekuonews.it Open Day Università di Parma: eventi dal 16 al 18 aprileDal 16 al 18 aprile 2026, l'Università di Parma apre le porte agli studenti con eventi di orientamento e presentazioni sui corsi ... controcampus.it Nuovo #OpenDay Carta d'identità Elettronica #CIE Sabato 18 aprile saranno aperti gli sportelli anagrafici dei Municipi II, VI, VIII, IX, XI, XII e XIII, gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e facebook