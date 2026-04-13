Dal 16 al 18 aprile Studiare a Parma L’Università in Open Day

Dal 16 al 18 aprile presso l’Università di Parma si svolgerà l’evento “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”. Durante questi tre giorni saranno presenti punti informativi e sessioni di orientamento rivolte a chi desidera conoscere le diverse possibilità di formazione offerte dall’Ateneo. L’iniziativa mira a fornire dettagli sui corsi di laurea, servizi e opportunità disponibili, consentendo ai visitatori di approfondire le proprie scelte accademiche.

Dal 16 al 18 aprile all’Università di Parma è tempo di Open Day. Torna “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Ateneo: un appuntamento dedicato a tutte le persone che si apprestano a.🔗 Leggi su Parmatoday.it Università, l’Open day raddoppia. Due giornate in un’unica sede: "È il posto ideale dove studiare""Con due atenei e un grande campus diffuso, Siena è ’la città universitaria’, il posto ideale dove studiare e trascorrere un pezzo di vita, fatta di... Università Cattolica, sabato 11 aprile l’open day a PiacenzaSabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati ai corsi di...