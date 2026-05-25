Il creatore di One Piece ha commentato positivamente le immagini della terza stagione live action, ancora in fase di produzione. La nuova stagione, prevista per il 2027, è stata mostrata a Oda durante le riprese svolte in Sud Africa.

La terza stagione live action di One Piece arriverà soltanto nel 2027, ma Eiichiro Oda ha già visto parte del lavoro svolto sul set sudafricano della serie Netflix. E dalle sue parole emerge un entusiasmo che i fan aspettavano da tempo. Quando Netflix annunciò il live action di One Piece, gran parte del pubblico reagì con lo stesso spirito con cui si guarda una nave entrare in una tempesta. Curiosità, sì. Ma anche parecchio scetticismo. Del resto, adattare il mondo creato da Eiichiro Oda non significa soltanto ricostruire costumi o combattimenti. Significa trovare un equilibrio quasi impossibile tra assurdo, emozione e senso dell'avventura. Eppure, stagione dopo stagione, la serie Netflix è riuscita a fare qualcosa che sembrava improbabile: guadagnarsi la fiducia di una parte enorme del fandom. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece 3 conquista già Eiichiro Oda: "Immagini incredibili" secondo il creatore del manga

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