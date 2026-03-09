One Piece Mackenyu rivela che Eiichiro Oda ha già in mente il finale della serie Netflix

Un attore che interpreta Zoro nell’adattamento live-action di One Piece ha dichiarato che il creatore della serie, Eiichiro Oda, ha già deciso come si concluderà la storia. La rivelazione si basa sulle parole dell’attore, che ha condiviso questa informazione durante un’intervista. Lo sviluppo dell’adattamento Netflix di One Piece continua, mentre il pubblico aspetta di scoprire come sarà rappresentato il finale.

L'interprete di Zoro nell'adattamento live-action del popolare manga ha raccontato che il creatore della storia ha già pensato all'epilogo dell'adattamento. La serie live-action One Piece, che sta per tornare sugli schermi di Netflix con la stagione 2, sembra abbia già all'orizzonte un finale della storia. A rivelarlo, durante il The Movie Podcast, è stato l'attore Mackenyu, condividendo qualche retroscena dello sviluppo del progetto. I piani per lo show live-action targato Netflix L'interprete di Roronoa Zoro in One Piece ha svelato che Eeichiro Oda, l'autore del manga alla base dello show, ha già in mente un possibile epilogo. L'attore ha sottolineato: "Ha una visione di dove vuole che si concluda la storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

