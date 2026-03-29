One Piece l'anime e il live action Netflix non bastano | il manga di Oda resta il modo migliore per godersi la storia

Il manga di Eiichiro Oda rimane il modo più fedele e completo per seguire le avventure di One Piece, anche dopo la realizzazione di un anime e di una serie live action sulla piattaforma di streaming. Sebbene siano stati prodotti versioni animate e una trasposizione in live action, l’opera originale continua a rappresentare la versione definitiva della storia. La differenza tra i vari formati distingue chiaramente il manga come la fonte principale.

Una riflessione sulla differenza profonda tra fumetto, serie animata e live action, proprio per ribadire un punto: l'opera originale di Eiichir? Oda continua a essere il modo migliore per seguire One Piece. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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