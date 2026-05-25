Ondate di calore scatta il monitoraggio a Milano | ecco come funzionano i bollini del ministero e quando preoccuparsi
Milano rientra tra le 27 città monitorate dal ministero della Salute per le ondate di calore durante l'estate. A partire da lunedì 25 maggio, sono stati ripresi i bollettini giornalieri che indicano i livelli di rischio. I bollini assegnano un colore in base alla severità del caldo, con indicazioni su quando è necessario prestare attenzione. Le autorità raccomandano di seguire le indicazioni e di adottare misure di protezione, soprattutto nelle fasce orarie più calde.
Milano è una delle 27 città che verranno monitorate durante l'estate per l'allarme ondate di calore. Lo fa sapere il ministero della Salute che ha ripreso la pubblicazione dei bollettini a partire da oggi, lunedì 25 maggio. Il sistema permette la previsione, sorveglianza e prevenzione degli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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