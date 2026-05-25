Ondate di calore scatta il monitoraggio a Milano | ecco come funzionano i bollini del ministero e quando preoccuparsi

Notizia in breve

Milano rientra tra le 27 città monitorate dal ministero della Salute per le ondate di calore durante l'estate. A partire da lunedì 25 maggio, sono stati ripresi i bollettini giornalieri che indicano i livelli di rischio. I bollini assegnano un colore in base alla severità del caldo, con indicazioni su quando è necessario prestare attenzione. Le autorità raccomandano di seguire le indicazioni e di adottare misure di protezione, soprattutto nelle fasce orarie più calde.